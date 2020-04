Vídeo apresenta atrações da Praça Universitária, em Goiânia

Já pensou em fazer um passeio pela Praça Universitária? É fato que ela faz parte da rotina de muita gente em Goiânia. Só que nem sempre é vista como um lugar de lazer. Por isso, preparamos um vídeo para você conferir que o local inspira cultura!

Na nossa visita a este marco do Setor Universitário, que foi construído em 1969, compartilhamos com você as atrações da Praça Universitária. O espaço é palco de manifestações, abriga lanchonetes, barzinhos, além do palácio da Cultura.

A ideia é que você coloque este espaço na sua rota de passeios e admire, principalmente a exposição ao ar livre com obras de artistas goianos. É uma das maiores da América Latina. E a verdade é que muitas vezes a gente nem repara ou simplesmente não atribui a ela o valor que deveria.

Mesmo com problemas de manutenção, é simplesmente espetacular!

Assista ao vídeo e confira!