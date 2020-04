Caiado volta a confirmar uso obrigatório de máscaras a partir de segunda (20)

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), voltou a confirmar em suas redes sociais que a partir de segunda-feira (20), o uso de máscara será obrigatório em todo o estado.

O uso da máscara, descartável ou de pano, será obrigatório todas as vezes que as pessoas saírem nas ruas. Ou seja, sempre que a população for ao mercado, ou ao trabalho, precisará usar a máscara.

Em publicação no Twitter, ele diz:

“A partir da próxima segunda-feira, dia 20, o uso de máscara será obrigatório para quem tiver necessidade de sair casa, como ir ao supermercado ou trabalhar. É uma medida recomendada pelo Ministério da Saúde e é para a proteção de vocês”.

Na publicação, Ronaldo Caiado também colocou um vídeo do superintendente da vigilância sanitária, Flúvia Amorim, falando um pouco mais sobre o assessório de segurança.

Por fim, na segunda, o governador deve publicar novo decreto estadual dando mais detalhes.

Além de uso obrigatório de máscaras, decreto também flexibilizará isolamento

Em uma entrevista dada a um veículo local na última quinta-feira (16/4), o governador Ronaldo Caiado comentou o novo decreto que deve ser publicado até segunda-feira.

Acima de tudo, ele adiantou que a flexibilização do comércio não será permanente. Tudo vai depender da curva de transmissão do novo coronavírus. Ele também declarou que se a situação no estado piorar, ele voltará a “travar tudo”.

Segundo o governador na entrevista, em um mês o estado de Goiás avançou muito na estrutura para atender os casos, dedicando a liberar leitos para pacientes com Covid-19. Diante disso, segundo ele, há brecha para a flexibilização do decreto que determina o fechamento temporário dos comércios.

Apesar disso, Caiado afirmou que o monitoramento dos casos de coronavírus continuará. Se “a curva mostrar um crescimento exponencial, trava tudo de novo”.

Por fim, Caiado destaca que Goiás chegou a ter o maior índice de isolamento do Brasil, 66,4%. Isso teria deixado o estado numa situação relativamente confortável. Entretanto, de acordo com ele, com a flexibilização, os números vão crescer, e se “chegar a 100 casos por dia, acende o sinal vermelho completo e para tudo”.