Com registros em 43 municípios, Goiás soma 335 casos de covid-19 

Subiu para 335 o número de casos confirmados da covid-19, em Goiás. Segundo o boletim, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO) às 14h desta sexta-feira (17/4), há 5.207 casos suspeitos em investigação e 110 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). O estado tem 16 mortes confirmadas. Ainda conforme o boletim, dos 335 casos confirmados no estado, 179 pacientes são homens e 156 são mulheres.

Goiânia tem o maior quantitativo de casos, sendo 188 do total de confirmados. Anápolis tem 26 casos da doença e Goianésia notificou 22 pessoas infectadas com o coronavírus. Ao todo, as 335 confirmações estão espalhadas em 43 municípios goianos, sendo eles:

Águas Lindas de Goiás (2)

Aloândia (1)

Anápolis (26)

Anhanguera (1)

Aparecida de Goiânia (8)*

Aragoiânia (1)

Bela Vista de Goiás (1)

Bom Jesus de Goiás (1)

Caldas Novas (1)

Campestre (1)

Carmo do Rio Verde (1)

Catalão (1)

Ceres (1)

Cidade Ocidental (2)

Faina (1)

Formosa (3)

Goiandira (1)*

Goiânia (188)*

Goianira (1)

Goianésia (22)

Goiatuba (1)

Guapó (1)

Itaguaru (1)

Itumbiara (8)

Jataí (4)

Luziânia (8)*

Montividiu (1)

Nerópolis (1)

Nova Glória (1)

Nova Veneza (1)

Paranaiguara (1)

Paraúna (1)

Pires do Rio (3)*

Professor Jamil (4)

Rialma (3)

Rio Verde (13)*

Santo Antônio do Descoberto (1)

São Luís dos Montes Belos (2)

Senador Canedo (2)

Silvânia (1)

Trindade (5)

Valparaíso de Goiás (6)*

Vianópolis (1)

Internações por covid-19 em Goiás

Do total de confirmações, segundo o boletim, há 19 pacientes internados. Destes, seis estão em unidades públicas da rede estadual e 13 na rede privada. Há ainda 76 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 36 estão na rede pública e 40 na rede privada.

As 16 mortes confirmadas por covid-19 fora registradas em Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (8), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há quatro (4) óbitos suspeitos em investigação, sendo nas cidades de Araçu (1) e Goiânia (3).

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. “Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação”, diz nota da SES-GO.