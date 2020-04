De 20 óbitos no HCamp, em Goiânia, 14 testaram negativo para Covid-19

O Hospital de Campanha, HCamp, em Goiânia, unidade criada especialmente para receber pacientes com suspeita de Covid-19, divulgou nesta sexta-feira (17/4) os dados referentes aos óbitos registrados na unidade. Dos 20 pacientes que morreram até agora, 14 não estavam infectados pelo novo coronavírus.

O HCamp informou que 85% dos pacientes que vieram a óbito na unidade são do interior de Goiás, e apenas 15% são da capital. Dos 20 mortos contabilizados até esta sexta-feira, 14 testaram negativo para Covid-19, três testaram positivo e três ainda estão em análise no laboratório credenciado.

O hospital informou ainda que os pacientes que estão internados seguem em estado de saúde estável, mas dependentes de assistência ventilatória e monitoramento intensivo.

Dos pacientes que vieram a óbito, 70% são do sexo masculino e 30% do sexo feminino.

Para reforçar sistema de saúde contra a Covid-19, além do HCamp, governo de Goiás prepara a estadualização de hospitais do interior

O governo do Estado tem feito esforço para evitar que o sistema de Saúde entre em colapso durante a crise do coronavírus. Na última quinta-feira (16/4),o governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou a lei que autoriza a estadualização de quatro hospitais do interior de Goiás.

Com a norma, o Estado absorve as atividades ofertadas nas seguintes unidades: Hospital Municipal de Formosa; Hospital das Clínicas Drº Serafim de Carvalho, de Jataí; Hospital Municipal de Luziânia; e Hospital Municipal Geraldo Landó, de São Luís de Montes Belos.

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Alego) em sessão remota no dia 8 de abril. Segundo a justificativa, a estadualização dos hospitais fortalece o processo de regionalização e integração das ações e serviços de saúde em tempos de pandemia; e também a prerrogativa de otimização e organização da rede e dos fluxos assistenciais.

As ações têm como intuito evitar um possível colapso no sistema estadual.