Estações do Eixo no Centro de Goiânia são desativadas para obra do BRT

Duas estações do Eixo Anhanguera, no Centro de Goiânia, serão temporariamente desativadas a partir desta sexta-feira (17/4), para nova etapa de obras do BRT na região da Avenida Goiás. Segundo a Metrobus, as plataformas que deixarão de atender passageiros são as localizadas na Praça do Bandeirante, Rua 8 (com embarque para o sentido Terminal Novo Mundo) e Rua 7 (com embarque para o sentido Terminal Padre Pelágio).

Como alternativa, os clientes do Eixo Anhanguera devem utilizar as estações mais próximas, que são a do Jóquei e Rua 20, que possuem embarque para ambos os sentidos. Os ônibus no sentido Terminal Novo Mundo farão desvio pela Avenida Tocantins e Rua 3 até retornarem à Avenida Anhanguera, enquanto os veículos no sentido Terminal Padre Pelágio seguirão pela Avenida Araguaia e Rua 4 antes de retornar à Avenida Anhanguera.

A empresa responsável esclarece que as tabelas de frequência horária e os mapas atualizados com o trajeto detalhado das linhas do Eixo Anhanguera, incluindo todos os pontos de embarque e desembarque que fazem parte do novo itinerário, já estão disponíveis para consulta no site, na aba “Visualize sua linha”, localizada no lado direito do menu.

Obras do BRT na Avenida Goiás não estão embargadas, diz Seinfra

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), de Goiânia, esclareceu, por meio de nota oficial, que as obras do corredor BRT e da rede de drenagem na Avenida Goiás não foram embargadas. No texto, publicado em março deste ano, a pasta diz que os serviços estavam suspensos temporariamente por causa do período chuvoso.

No dia 2, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recomendou que as obras do BRT na Avenida Goiás, entre as Ruas 82 e 1 (em ambos os lados), fossem paralisadas até que o Instituto faça uma análise específica do desplacamento de um elemento artístico da Torre do Relógio.

No dia 5, a Seinfra explicou “que o empreendimento ainda não chegou à altura da torre e que existem alternativas para evitar trepidações que possam impactar nos prédios históricos do local.”