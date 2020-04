Homem é morto a tiros no Setor pedro Ludovico, em Goiânia

Na tarde desta sexta-feira (17/4), um homem foi morto a tiros no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Ele era policial federal e estava parado em um sinaleiro, entre a Avenida T-63 e a Avenida Circular.

No momento, uma moto se aproximou do veículo e atirou contra o vidro. O homem morreu no local. Além disso, o filho do policial, de 4 anos, estava no carro e também foi atingido de raspão, por um tiro. O garoto foi levado ao hospital e passa bem.

Na tentativa de fugir, o policial deu partida no carro, que foi parar na calçada do Mercado Municipal do Setor Pedro Ludovico. Ele bateu em um poste de sinalização, que caiu com o impacto.

Policiais militares, civis e federais foram ao local. Além disso, uma aglomeração de pessoas se uniu no local, após o crime. Além disso, os criminosos fugiram do local após os disparos.

Por fim, até a publicação dessa matéria, ainda não havia informações sobre quem foram as pessoas que cometeram o crime, e nem a motivação.

Além deste crime com homem morto a tiros, trio é preso por roubo de cargas de combustíveis na BR-060, em Guapó

Três homens foram presos suspeitos de roubo de cargas de combustíveis na BR-060, em Guapó. Eles foram flagrados no fim da noite desta quinta-feira (16/4), com um carreta bitrem carregada com 50 mil litros de combustível; o veículo foi apreendido. Entre os presos está o motorista da carreta, que participava do esquema criminoso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bitrem, escoltada por um carro de passeio, saiu de uma usina de álcool em Santa Helena de Goiás e tinha como destino final o estado de São Paulo.

Os dois veículos foram abordados por equipes de uma força-tarefa da PRF e Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR), próximo ao município de Guapó. Após a abordagem, três homens foram presos, sendo um deles o motorista do veículo de carga.