Mercado e farmácia são flagrados com produtos vencidos à venda, em Goiânia 

Um supermercado e uma farmácia de Goiânia foram autuados após fiscais flagrarem produtos vencidos e produtos impróprios à venda. A fiscalização foi feita nesta quinta-feira (16/4), por policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) e por agentes do Procon Goiás.

Desde o início da situação emergencial causada pelo coronavírus, os servidores têm atuado investigando aumentos abusivos de preços e fabricação e comercialização irregular de insumos e equipamentos de proteção individual, os EPI’s. Durante as ações, dois estabelecimentos foram flagrados comercializando produtos fora do prazo de validade.

Fiscalização apreendeu produtos vencidos desde outubro de 2019; mercado e farmácia serão investigados

Os flagrantes ocorreram em um supermercado no Setor Forteville e em uma drogaria na Vila Rizzo, em Goiânia. Foram apreendidos produtos alimentícios, bebidas, cremes, repelentes entre outros. Alguns destes produtos estavam vencidos desde outubro do ano passado.

Segundo informações da Polícia Civil, dois inquéritos policiais serão instaurados para apurar detalhadamente as responsabilidades.

Apreensão de álcool gel irregular em Goiânia

Também durante as fiscalizações de insumos usados contra a propagação do coronavírus, os agentes apreenderam uma tonelada de álcool gel produzido de forma irregular em uma fábrica de cosméticos, em Goiânia. Fiscais da Vigilância Sanitária também participaram da ação, ocorrida no último dia 31.

De acordo com informações da Decon, as equipes constataram uma série de problemas na produção do produto, como questões ligadas à higiene do ambiente. Entre outras irregularidades, suspeita-se de que os responsáveis estavam substituindo carbopol, um insumo utilizado na produção do álcool gel, por fécula de mandioca, também chamado de polvilho, que é mais barato.

Foi apreendida cerca de 1 tonelada de álcool gel que não pode ser utilizada e fábrica foi autuada e fechada. A Decon instaurou inquérito para apurar o caso.