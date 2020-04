Pai idoso é suspeito de matar filha a tiros, em Aparecida de Goiânia

Um idoso de 72 anos é suspeito de matar a própria filha a tiros dentro da empresa da família, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. O crime ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (17/4) e, segundo informações preliminares, teria sido motivado por dinheiro. A vítima tinha 45 anos.

A Polícia Militar foi acionada após disparos de arma de fogo serem ouvidos dentro de uma empresa, localizada na Rua Sete de Setembro, nas proximidades da BR-153, no Jardim Ipanema. Os primeiros levantamentos apontam que um idoso teria atirado na própria filha.

Pai teria matado filha a tiros por questões financeiras, apontam os primeiros levantamentos

Ainda de acordo com informações preliminares, pai e filha tinham uma empresa juntos, mas teriam separado a sociedade recentemente. O crime teria sido motivado por questões financeiras.

A mulher morreu ainda no local, após ser atingida por ao menos quatro tiros. Ainda não se sabe se outras pessoas estavam na empresa no momento do ocorrido. Após atirar na filha, o idoso fugiu em um carro.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica compareceram ao local do crime. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo após a perícia.

O caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

Homicídios em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, os crimes letais intencionais tiveram redução de 21,02%, sendo que latrocínios caíram 54,55% e homicídios 20,20%. Os índices também apontam redução expressiva nos crimes violentos contra patrimônio, com destaque para roubo a bancos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), não houve registro de roubo a instituição financeira em Goiás no primeiro trimestre de 2020, o que aponta redução de 100% neste tipo de crime.

Veja abaixo os indicadores divulgados pela SSP-GO no último dia 9 de abril: