Prefeitura de Goiânia decreta ponto facultativo para véspera de feriado

Iris Rezende (MDB), prefeito de Goiânia, decretou ponto facultativo no âmbito da administração pública municipal na próxima segunda-feira (20/4), véspera do feriado em celebração ao Dia de Tiradentes.

Conforme o decreto, publicado na última quinta-feira (16/4), a medida não se aplica aos serviços essenciais, que devem funcionar normalmente em regime de plantão.

O documento mostra que foi considerado o calendário de feriados nacionais,. Além disso, também foi levado em conta as medidas preventivas adotadas pelo município desde o dia 13 de março. Ela reforça a orientação do isolamento social como a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus.

Além de ponto facultativo, prefeitura de Goiânia interditará trecho da Marginal Botafogo neste sábado (18)

A Marginal Botafogo, em Goiânia, será interditada neste sábado (18/4), a partir das 8 horas, no trecho entre a Avenida Independência e a Avenida Goiás Norte.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), a interdição seguirá até o dia 21 de abril. Para a continuação das obras da ponte da Avenida Leste/Oeste sobre a via.

O acesso à Marginal via Avenida Goiás Norte estará fechado. Para os motoristas que estiverem na Goiás Norte, sentido Norte/Sul, com destino à Avenida Independência, haverá um desvio para a Avenida Contorno e Rua 44 até chegar à Independência.

Além disso, para os condutores que seguirem no sentido Sul/Norte, na Marginal Botafogo, com o objetivo de acessar a Avenida Engenheiro Fuad Rassi deverá entrar na alça de acesso à Independência, seguindo pela 6ª Avenida, para a Rua 227. Em seguida, será necessário cruzar a Independência para acessar a Avenida Engenheiro Fuad Rassi.

Acima de tudo, a sinalização já está implantada na região. Além disso, a SMT pede que motoristas, motociclistas e pedestres prestem atenção aos desvios.

Por fim, mesmo com o isolamento social, a obra está incluída nos serviços essenciais e de interesse público. Consequentemente, elas continuam mesmo com a pandemia de coronavírus.