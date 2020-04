Secretaria de Cultura lança projeto de livro digital “Pelas Ruas de Aparecida”

A Secretaria Executiva de Cultura e Turismo de Aparecida de Goiânia lançou nesta terça-feira, 15, o projeto “Pelas Ruas de Aparecida”, que consiste na criação de um livro coletivo onde os moradores da cidade poderão escrever cada capítulo da coletânea. Tudo será feito pela internet e sem sair de casa.

O trabalho já começou e os dois primeiros capítulos já foram escritos. O objetivo é descrever as características da cidade e atrair a participação da população, bem como incentivar a escrita, a leitura e a cultura popular em tempo de distanciamento social em virtude do coronavírus.

Todos podem fazer parte do projeto, crianças, jovens e adultos, sendo que cada pessoa escreverá um capítulo da história. O livro está sendo criado no site pelasruas.info/historia, onde é possível acompanhar cada etapa.

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h, serão adicionados cada capítulo. Os textos devem ser enviados às terças, quintas e sábados até às 12 horas, através do formulário de inscrição disponível no site. Entre, leia o começo da história e seja protagonista da coletânea. 🤝 #fiqueemcasaaparecida