Trecho da Marginal Botafogo será interditado neste sábado (18), em Goiânia

A Marginal Botafogo, em Goiânia, será interditada neste sábado (18/4), a partir das 8 horas, no trecho entre a Avenida Independência e a Avenida Goiás Norte. Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), a interdição seguirá até o dia 21 de abril, para a continuação das obras da ponte da Avenida Leste/Oeste sobre a via.

O acesso à Marginal via Avenida Goiás Norte estará fechado. Para os motoristas que estiverem na Goiás Norte, sentido Norte/Sul, com destino à Avenida Independência, haverá um desvio para a Avenida Contorno e Rua 44 até chegar à Independência.

Para os condutores que seguirem no sentido Sul/Norte, na Marginal Botafogo, com o objetivo de acessar a Avenida Engenheiro Fuad Rassi deverá entrar na alça de acesso à Independência, seguindo pela 6ª Avenida, para a Rua 227. Em seguida, será necessário cruzar a Independência para acessar a Avenida Engenheiro Fuad Rassi.

A sinalização já está implantada na região. A SMT pede que motoristas, motociclistas e pedestres prestem atenção aos desvios.

Por fim, mesmo com o isolamento social, a obra está incluída nos serviços essenciais e de interesse público. Consequentemente, elas continuam mesmo com a pandemia de coronavírus.

Obras em Goiânia vão além da Marginal Botafogo: estações do Eixo no Centro de Goiânia são desativadas para obra do BRT

Duas estações do Eixo Anhanguera, no Centro de Goiânia, serão temporariamente desativadas a partir desta sexta-feira (17/4), para nova etapa de obras do BRT na região da Avenida Goiás.

Segundo a Metrobus, as plataformas que deixarão de atender passageiros são:

Praça do Bandeirante, Rua 8 (com embarque para o sentido Terminal Novo Mundo);

Rua 7 (com embarque para o sentido Terminal Padre Pelágio).

Além disso, como alternativa, os clientes do Eixo Anhanguera devem utilizar as estações mais próximas. Elas são o Jóquei e Rua 20, que possuem embarque para ambos os sentidos.

Por fim, os ônibus no sentido Terminal Novo Mundo farão desvio pela Avenida Tocantins e Rua 3 até retornarem à Avenida Anhanguera. Os veículos no sentido Terminal Padre Pelágio seguirão pela Avenida Araguaia e Rua 4 antes de retornar à Avenida Anhanguera.