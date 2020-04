Trio é preso por roubo de cargas de combustíveis na BR-060, em Guapó

Três homens foram presos suspeitos de roubo de cargas de combustíveis na BR-060, em Guapó. Eles foram flagrados no fim da noite desta quinta-feira (16/4), com um carreta bitrem carregada com 50 mil litros de combustível; o veículo foi apreendido. Entre os presos está o motorista da carreta, que participava do esquema criminoso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bitrem, escoltada por um carro de passeio, saiu de uma usina de álcool em Santa Helena de Goiás e tinha como destino final o estado de São Paulo.

Motorista de carreta confessou participar de esquema de roubo de cargas de combustíveis; ele simularia assalto

Os dois veículos foram abordados por equipes de uma força-tarefa da PRF e Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR), próximo ao município de Guapó. Após a abordagem, três homens foram presos, sendo um deles o motorista do veículo de carga.

Durante entrevista, o motorista da carreta confessou aos policiais que participava do esquema criminoso e que teria topado entregar a carga e simular que havia sido roubado. Ele transportava 50 mil litros de combustível.

Segundo a corporação, os outros dois homens já foram presos em operações policiais por participarem de roubos e furtos de carregamentos de combustíveis.

Roubo de cargas em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 100% de casos de roubo a bancos, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados no último dia 9, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Os crimes violentos como latrocínios e homicídios também tiveram queda de 54,55% e 20,20%, respectivamente.

Os dados foram apresentados às autoridades pelo secretário Rodney Miranda, por meio de videoconferência. De acordo com ele, os números seguem ritmo de 2019, “com aumento de operações da polícia, alta produtividade e redução da criminalidade.”

Além da redução em índices criminais, o órgão também ressaltou que houve um expressivo número de produtividade nas ações das forças de Segurança do Estado. Foram 2.588 prisões efetuadas, 6.327 prisões em flagrantes e 1470 armas apreendidas. Durante o período, o aumento em operações deflagradas foi de 40,27%; abordagens policiais aumentaram 1,79% e ações preventivas aumentaram 71,55%. Foram apreendidas 10 toneladas de drogas.