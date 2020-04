Goiânia registra 9° morte por coronavírus, e soma 195 casos

Goiânia registra 9° morte pelo novo coronavírus (covid-19), segundo boletim epidemiológico da Prefeitura de Goiânia, da última sexta-feira (17/4). Com ela, o número de óbitos no Estado de Goiás sobe para 17. Apesar disso, a Secretárias de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) ainda não contabilizou a morte.

A vítima é um idoso, de 71 anos. Ele morreu na última sexta, e tinha diabetes. Ele também não tinha histórico de viagem recente, ou seja, pegou o vírus através de contaminação comunitária.

No total, Goiânia já conta com 195 casos confirmados de coronavírus. Destes, 65 já estão curados da doença. Além disso, 90 são mulheres e 105 são homens.

Ainda segundo boletim, 85 pacientes contaminado tem entre 20 e 39 anos. 64 tem entre 40 e 59 anos. Apenas 38 tem mais de 60 anos, e 1 com menos de 10 anos.

Coronavírus em Goiás

Subiu para 335 o número de casos confirmados da covid-19, em Goiás. Segundo o boletim, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO) às 14h desta sexta-feira (17/4), há 5.207 casos suspeitos em investigação e 110 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). O estado tem 16 mortes confirmadas. Ainda conforme o boletim, dos 335 casos confirmados no estado, 179 pacientes são homens e 156 são mulheres.

Goiânia tem o maior quantitativo de casos, sendo 188 do total de confirmados. Anápolis tem 26 casos da doença e Goianésia notificou 22 pessoas infectadas com o coronavírus. Ao todo, as 335 confirmações estão espalhadas em 43 municípios goianos, sendo eles: