Motorista morre após carro capotar e pegar fogo na BR-364, em Mineiros

O motorista de um carro morreu carbonizado após o veículo capotar e pegar fogo. O acidente ocorreu na BR-364, em Mineiros, interior de Goiás, no fim da manhã deste sábado (18/4). Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o condutor não conseguiu sair do carro a tempo.

A corporação foi acionada por volta das 10h48 e a ocorrência foi finalizada às 14h50. O capotamento ocorreu no quilômetro 351, próximo à Serra da Urtiga. No local, dez militares isolaram o trânsito, atuaram no combate às chamas e, após o resgate do corpo, fizeram a limpeza da pista.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o cadáver da vítima. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também apoiou a ocorrência. Ainda não se sabe o que teria provocado o capotamento do veículo.

Capotamento deixa três feridos graves na GO-118

Três pessoas ficaram gravemente feridas após o carro em que estavam capotar na GO-118, em São Gabriel de Goiás. O acidente ocorreu no último dia 15. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, com parte do corpo projetado para fora do veículo.

De acordo com informações do CBMGO, uma equipe de Planaltina foi acionada para socorrer as vítimas de um capotamento da rodovia. No local, foi verificada que três pessoas haviam ficado gravemente feridas.

Dois homens foram resgatados com traumatismo craniano grave e uma mulher estava presa às ferragens, com parte do corpo projetado para fora do veículo; ela foi socorrida com suspeita de lesão na cervical.

Foram aplicadas técnicas de resgate e desencarceramento para resgatar os feridos, que foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, em Planaltina de Goiás. Ainda não se sabe o que teria provocado o capotamento do carro ou se houve o envolvimento de outro veículo no acidente.