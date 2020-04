Prefeitura de Aparecida de Goiânia prorroga isolamento social por mais um mês

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia irá prorrogar por mais 30 dias o isolamento social no município. A determinação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus irá valer a partir deste sábado (18/4).

Além disso, também foi determinado a retomada de 82% das atividades econômicas a partir de 28 de abril. Isso, caso os empresários e comerciantes se comprometam a adotar todas as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades em saúde pública para evitar a proliferação do vírus.

Para voltar a funcionar as empresas deverão solicitar um alvará provisório de funcionamento por meio da plataforma eletrônica criada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG). Nesta semana, a plataforma estará disponível e será amplamente divulgada pela Prefeitura de Aparecida.

As demais atividades que proporcionem aglomerações de pessoas como shopping, campeonatos esportivos, eventos sociais e religiosos, entre outros, permanecerão sem autorização para funcionamento ou realização.

O comitê é composto pela Prefeitura de Aparecida, Câmara Municipal, Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Conselho das Associações de Moradores de Aparecida (Camap), Defensoria Pública, Sebrae, hospitais e outras organizações da sociedade civil.

Decreto que prorroga isolamento social em Aparecida de Goiãnia será publicada segunda (20)

O regulamento constando todas as atividades econômicas que poderão abrir e as que permanecerão fechadas, será publicado nesta segunda-feira (20/4).

Para a reabertura gradual foram consideradas as medidas adotadas pela Prefeitura de Aparecida, que reforçam a capacidade de atendimento do sistema único de saúde no município.

Coronavírus em Goiás

Subiu para 335 o número de casos confirmados da covid-19, em Goiás. Segundo o boletim, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO) às 14h da última sexta-feira (17/4), há 5.207 casos suspeitos em investigação e 110 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Além disso, o estado tem 16 mortes confirmadas. Ainda conforme o boletim, dos 335 casos confirmados no estado, 179 pacientes são homens e 156 são mulheres.

Por fim, Goiânia tem o maior quantitativo de casos, sendo 195 do total de confirmados. Anápolis tem 26 casos da doença e Goianésia notificou 22 pessoas infectadas com o coronavírus. Ao todo, as 335 confirmações estão espalhadas em 43 municípios goianos,