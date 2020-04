Sexto caso de covid-19 em Trindade é de jovem que trabalha em Goiânia

A Prefeitura de Trindade, por meio do Gabinete de Operação de Emergência e Saúde, confirmou o sexto caso de covid-19 na cidade. Trata-se de uma jovem que trabalha em Goiânia e reside na região Central de Trindade. Após sentir os primeiros sintomas, ela procurou uma unidade particular na capital para fazer o exame, que testou positivo para coronavírus.

De acordo com o boletim, a mulher está em isolamento isolamento domiciliar, com sintomas leves da doença. As informações foram divulgadas no início da noite desta sexta-feira (17/4), pelos canais oficiais da Prefeitura de Trindade.

Dos seis casos confirmados de coronavírus no município, três já foram curados da doença. Segundo a nota oficial, os outros três recebem cuidados médicos das equipes da Secretaria Municipal de Saúde. O Município pede para que a população continue a seguir as diretrizes das autoridades sanitárias no combate à covid-19.

Além de Trindade, mais 42 cidades goianas registram casos de covid-19, segundo boletim

Com a nova confirmação em Trindade, subiu para 343 o número de casos confirmados da covid-19, em Goiás. Segundo boletim, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-GO) nesta sexta-feira (17/4), haviam 5.207 casos suspeitos em investigação e 110 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Até ontem, Goiânia tinha o maior quantitativo de casos, sendo 195 confirmados. Anápolis tinha 26 casos da doença e Goianésia havia notificado 22 pessoas infectadas com o coronavírus. Ao todo, as 336 confirmações estão espalhadas em 43 municípios goianos, sendo eles: