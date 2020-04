Anúncio de novo decreto de quarentena em Goiás será feito nesta segunda, 20

O governo de Goiás confirmou, neste domingo (19/4), que o anúncio do novo decreto com regras da quarentena para o estado de Goiás será feito nesta segunda-feira (20/4). O novo decreto deve flexibilizar as restrições que haviam sido impostas ao comércio goiano como medida contra o novo coronavírus.

O último decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), que endureceu as regras de isolamento social em Goiás, teve o prazo de validade expirado hoje, domingo. O novo decreto era esperado também para hoje, mas foi confirmado para amanhã.

Além de flexibilização do comércio, novo decreto deve trazer obrigatoriedade do uso de máscara de proteção

O novo decreto do governo de Goiás com regras da quarentena no estado deve flexibilizar as atividades de pequenos comércios e até de igrejas. Porém, além disso, ele também deve trazer novas obrigatoriedades.

Os goianos que precisarem sair às ruas terão de fazer, obrigatoriamente, uso de máscara de proteção a partir da próxima segunda-feira (20/4), como forma de prevenção contra o novo coronavírus.

O governador já havia adiantado que a obrigatoriedade da utilização de máscara de proteção por indivíduos que saírem às ruas “sem dúvida alguma vai constar no decreto”. “A pessoa saiu de casa, para ela se proteger. Saiu de casa, qual o problema, né? É algo assim gente, olha, vai fazer parte agora da nossa indumentária, nossa vestimenta, tá certo? Por um período”, afirmou.

O uso de máscaras de proteção ganhou adesão de alguns goianos desde que a pandemia do novo coronavírus foi anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, a partir de segunda-feira seu uso será estabelecido por decreto.

De acordo com Caiado, “esta é uma luta que não tem intervalo, é em tempo integral”, uma vez que o número de pessoas contaminadas no Estado de Goiás continua subindo. Dos casos confirmados de coronavírus até agora, 284, 160 estão em Goiânia.

O governador também declarou que há comparação com a gripe H1N1, “pois [o novo coronavírus] é muito mais letal, de altíssima contaminação e proliferação ímpar”. “Não vamos brincar, nem simplificar, precisamos ter cuidado. Ninguém tira de letra um vírus como esse”, acrescentou.