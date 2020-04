Bombeiros procuram homem que sumiu no Lago Corumbá IV após sair com jet ski

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás ainda está empenhado, neste domingo (19/4), nas buscas pelo homem de 34 anos que desapareceu no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, na última sexta-feira (17/4) após sair com um jet ski para o lago em questão. O veículo aquático foi encontrado à deriva e com o motor ligado.

Segundo informações dos bombeiros, o homem, que não teve a identidade divulgada, sair com o jet ski para o Lago Corumbá IV na tarde de sexta-feira, por volta das 16h. Entretanto, após cerca de 30 minutos, o jet ski foi encontrado sem o homem e à deriva no lago. Além de estar com o motor ligado, no veículo aquático estavam preservados todos os pertences do homem, incluindo seu celular e o colete salva-vidas.

O Corpo de Bombeiros realizou buscas noturnas de superfície no mesmo dia com duas lanchas mas, até o momento, a vítima não foi encontrada.

Na manhã seguinte, a equipe náutica do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Tenente Licurgo, iniciou as buscas subaquáticas. As equipes continuam no local procurando a vitima.

Além de ocorrência no Lago Corumbá IV, bombeiros atenderam ocorrência em piscina de clube, em Itumbiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na noite desta quinta-feira (6/2), para atender uma ocorrência onde uma jovem se afogou na piscina de um clube do bairro Jardim Liberdade, em Itumbiara, na região Sul do estado.

Conforme informações de um amigo da vítima repassadas aos bombeiros, os dois estavam se divertindo no local, quando ele percebeu que a jovem havia sumido.

Ele então começou a procurar a amiga, que foi encontrada cerca de três minutos depois. Ela estava submersa em uma das piscinas. Com a ajuda de funcionários, a mulher foi retirada da piscina. Eles tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Quando os militares chegaram no clube constataram que se tratava de um afogamento grave, grau três. Os bombeiros começaram os procedimentos de salvamento desobstruindo as vias aéreas e aspiração, para retirar a secreção.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho, já com melhora nos sinais vitais.