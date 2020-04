Homem é preso após usar facão para agredir sobrinha, em Goiânia

Um homem foi preso no final da tarde do último sábado (18/4), em Goiânia, suspeito de ter agredido a própria sobrinha com um facão.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), uma equipe do 30] BPM foi acionada no final da tarde de ontem para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um bairro da Região Leste de Goiânia.

Os policiais militares deram início à diligência e, ao chegarem no local, eles encontraram uma mulher que relatou ter sido agredida pelo tio. Segundo a vítima, que apresentava ferimentos pelo corpo, seu tio havia usado um facão para lhe agredir.

Em posse das características do agressor, os policiais iniciaram as buscas, conseguindo prendê-lo em flagrante.

Reconhecido por sua sobrinha, o homem foi conduzido a Delegacia da Mulher pela Polícia Militar.

Além de caso de tio que usou facão para agredir sobrinha, em Itumbiara um homem foi preso aós espancar ex-companheira

Na última semana, um homem foi preso no município de Itumbiara, a 208 quilômetros de Goiânia, após espancar a ex-companheira e deixá-la com várias escoriações. A prisão foi realizada no domingo (12/4), após diligências da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar na ocasião, a equipe plantonista da 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Itumbiara foi acionada no final da tarde de domingo para atuar numa ocorrência de lesão corporal praticada em âmbito doméstico. Os policiais se deslocaram para o endereço informado, e descobriram se tratar de um caso onde um homem havia espancado sua ex-companheira, deixando-a com vários hematomas e escoriações.

Ainda segundo a polícia, logo após cometer o crime, o homem fugiu do local.

Com a troca de plantonistas, novas informações sobre o paradeiro do investigado chegaram até os policiais. Após fazerem as diligências ao local indicado, o suspeito foi localizado, capturado e conduzido para lavratura de Auto de Prisão em Flagrante.