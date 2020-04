Nelson Teich participa de videoconferência com ministros da saúde do G20

O ministro da saúde, Nelson Teich, participa na manhã deste domingo, 19, de uma reunião, por videoconferência, dos ministros da saúde do G20. Essa é uma das primeiras agendas oficiais de Teich, que tomou posse na sexta-feira.

A reunião debate a pandemia da Covid-19 e o impacto na população mundial. O G20 reúne os líderes das principais economias do mundo e representa cera de 90% do PIB do planeta.

A princípio, estava prevista a participação do agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana. Os dois divergiram por semanas sobre a estratégia para combate ao coronavírus.

No mês passado, em reunião extraordinária, os líderes determinaram que os países compartilhassem as melhores práticas nacionais para desenvolver um pacote de ações urgentes combate à pandemia de forma conjunta.