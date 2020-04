Coronavírus em Goiás: entidade médica lança campanha para ajudar famílias carentes

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica lançou uma campanha solidária nacional, nesta segunda-feira (20/4), que irá doar milhares de cestas básicas para famílias carentes. No Estado de Goiás, as famílias que serão contempladas estão enfrentando dificuldades devido à pandemia de coronavírus (covid-19).

A ideia da campanha solidária é que pacientes que passaram por cirurgia para perda de peso possam se mobilizar para ajudar quem está passando dificuldade nesse momento. Apesar disso, qualquer um pode fazer doações. A campanha prevê a arrecadação de alimentos não perecíveis e cestas básicas.

Em Goiânia, para participar basta levar as doações ao Instituto do Aparelho Digestivo (IAD). Todos os alimentos recolhidos serão entregues na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que fará a distribuição das cestas básicas para as famílias carentes.

Em entrevista feita pelo Portal O Dia Online, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em Goiás, Leonardo Porto Sebba, afirmou que outros muitos municípios do Estado também podem participar da campanha. Quem quiser participar, basta procurar os médicos que realizam cirurgia bariátrica nos seus respectivos municípios.

Cidades como Anápolis, Catalão e Rio Verde, por exemplo, estão incluídas na campanha solidária.

Por fim, ainda segundo Fernando Sebba, as doações podem ser feitas até o dia 31 de maio.

Missionárias também realizam campanha solidária para ajudar famílias carentes, em Goiânia

No inicio de abril, o Instituto Irmãs Missionárias de Cristo, grupo católico formado por freiras, lançou uma campanha para ajudar famílias carentes de Goiânia que já estão passando necessidade devido a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Intitulada Doando Esperança, a campanha busca contemplar famílias com dificuldade financeira que moram nas periferias de Goiânia. O foco é ajudar pessoas que não tem condição de comprar alimento para casa, neste período de pandemia.

Acima de tudo, a ideia é reunir doações em dinheiro, sendo aceito qualquer valor. Toda a arrecadação será usado para comprar cestas básicas, que serão distribuídas entre os mais carentes. Além disso, cada família também irá receber um gás de cozinha.

No intuito de evitar tumultos, as irmãs irão contemplar uma família por vez, pessoalmente. A ideia é que cada família ganhe um ticket, que será usado no supermercado definido.

Se você quiser doar, ou saber mais informações, pode entrar em contato com o Instituto Irmãs Missionárias de Cristo pelo: