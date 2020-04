Fio da rede de alta tensão cai em rua e atinge idosa, em Aparecida de Goiânia

Uma idosa de 65 anos sofreu uma descarga elétrica após ser atingida por um fio da rede de alta tensão. O incidente ocorreu nesta segunda-feira (20/4) na Avenida B, no setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a idosa passava pela rua quando o fio da rede elétrica caiu próximo dela, que sofreu um choque elétrico. A equipe foi acionada, fez o primeiro atendimento, mas idosa recusou ser levada a um hospital. Ainda conforme a corporação, apesar do susto, ela passa bem.

A área foi isolada e a Enel Distribuição Goiás fez o desligamento da rede elétrica. Ao todo, três viaturas e 11 militares atuaram na ocorrência. Um vídeo gravado pela equipe mostra marcas de queimado no chão, onde o fio da rede de alta tensão caiu.

Veja:

Trabalhador leva choque após haste de ferro cair sobre fio da rede de alta tensão, em Cristalina

Um trabalhador foi resgatado pelo CBMGO, após levar um choque elétrico enquanto realizava o reboco de uma parede. O caso ocorreu em Cristalina, no interior de Goiás, em fevereiro deste ano.

Segundo informações da corporação, o trabalhador estava em cima de um andaime de aproximadamente sete metros de altura. Uma haste de ferro caiu sobre o fio de alta tensão, ocasionando o choque elétrico. Quando os militares chegaram ao local, a haste de ferro ainda estava sob o fio da rede de alta tensão e toda a estrutura da obra se encontrava energizada.

Na ocasião, uma equipe da Enel foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica. No momento do resgate, o trabalhador estava consciente e orientado, não aparentava fraturas, mas apresentava uma queimadura no tórax do lado esquerdo, causada pelo choque elétrico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apoiou os militares com a regulação médica e o transporte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.