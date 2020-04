Goiás se aproxima de 400 casos confirmados de coronavírus

O estado de Goiás já tem quase 400 casos confirmados de coronavírus. São 393 até a última atualização (domingo, dia 19), com 18 óbitos causados por Covid-19, a doença provocada pelo novo vírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, há 6.494 casos suspeitos em investigação. Outros 2.021 já foram descartados.

De acordo com a Secretaria, no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 127 amostras em análise. Dos casos confirmados, 21 casos estão internados. Destes, seis estão em unidades públicas da rede estadual e 15 na rede privada. Há ainda 49 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 27 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (30), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (12), Aragoiânia (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Carmo do Rio Verde (1), Catalão (1), Ceres (2), Cidade Ocidental (2), Faina (1), Formosa (3), Goiandira (1), Goianira (1), Goianésia (22), Goiânia (231), Goiatuba (1), Guapó (1), Inhumas (1), Itaguaru (2), Itumbiara (8), Jataí (4), Luziânia (10), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (3), Professor Jamil (5), Rialma (4), Rio Verde (13), Santo Antônio do Descoberto (1), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (2), Silvânia (1), Trindade (5), Valparaíso de Goiás (7) e Vianópolis (1).

Os óbitos foram registrados nos municípios de Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (10), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há, inclusive, um óbito suspeito em investigação na cidade de Araçu.

Aumento controlado de casos confirmados de coronavírus em Goiás levou governo e flexibilizar comércio

O governo de Goiás publicou, na noite deste domingo (19/4), um novo decreto estadual com regras para o funcionamento do comércio e outras atividades no estado. O documento que flexibiliza o decreto anterior, que estava em vigor até ontem, reitera a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás pelo prazo de 150 dias, decorrente da covid-19.

Com a flexibilização, é permitida a abertura de salões de beleza e barbearias, com redução de 50% da capacidade; e a realização de culto religiosos, mas somente uma ou duas vezes na semana e cumprindo várias outras regras (detalhamento abaixo). Todos devem usar máscaras ao sair de casa.

Também conforme o documento, continuam suspensos todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, inclusive reuniões em áreas comuns de condomínios, utilização de churrasqueiras, quadras poliesportivas e piscinas; atividades de clubes recreativos e parques aquáticos; e aglomeração de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques e praças.

O governo ressalta que as suspensões e flexibilizações de atividades previstas no decreto poderão ser revistas a qualquer momento em caso de comprovada necessidade, conforme avaliação de risco baseada nas ameaças (fatores externos) e vulnerabilidades (fatores internos) de cada local. O documento já está e vigor.