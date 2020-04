Goiás ultrapassa a marca de 400 casos confirmados de coronavírus

Os casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no Estado de Goiás aumentaram para 403, nesta segunda-feira (20/4), segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). No último domingo (19/4), eram 393 casos confirmados. Ou seja, houve um aumento de 10 casos confirmados em 24 horas.

Também aumentaram o número de óbitos confirmados: 19. Em Goiás, há 6.699 casos suspeitos em investigação. Outros 2.064 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás (3);

Aloândia (1);

Anápolis (34);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (12);

Aragoiânia (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Carmo do Rio Verde (1);

Catalão (1);

Ceres (2);

Cidade Ocidental (4);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (1);

Goianira (1);

Goianésia (24);

Goiânia (230);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Inhumas (1);

Itaguaru (2);

Itumbiara (8);

Jataí (4);

Luziânia (10);

Montividiu (1);

Nerópolis (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (1);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (5);

Rialma (4);

Rio Verde (13);

Santo Antônio do Descoberto (1);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (2);

Silvânia (1);

Trindade (5);

Valparaíso de Goiás (7) e;

Vianópolis (1).

Os 19 óbitos confirmados em Goiás são dos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goiânia (10);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Por fim, existe, 21 casos confirmados internados. Destes, 6 estão em unidades públicas da rede estadual e 15 na rede privada. Há ainda 49 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados.

Novo decreto estadual flexibiliza comércio em meio ao coronavírus

Com o novo decreto publicado pelo Governo de Goiás, no último domingo (19/4), algumas atividades comerciais passaram a integrar o grupo de atividades essenciais no estado.

Além disso, a flexibilização liberou alguns comércios como:

atividades comerciais e de prestação de serviço mediante entrega e drive thru;

atividades de lava a jatos e lavanderias;

salões de beleza e barbearias;

e também empresas de vistoria veicular.

Apesar disso, continua proibida qualquer atividade que resulte em aglomeração de pessoas.

No entanto, para funcionamento, os estabelecimentos devem cumprir algumas regras, como:

impedir o acesso aos seus estabelecimentos de funcionários, consumidores e usuários que não estejam utilizando máscaras de proteção facial;

disponibilizar álcool gel para higienização das mãos;

garantir a distância mínima de dois metros entre os funcionários e etc.

Por fim, o novo decreto também dá autonomia aos Municípios goianos, que poderão sob sua responsabilidade sanitária, impor restrições adicionais ou flexibilizar as existentes para a abertura de atividades econômicas, sociais ou particulares. Ou seja, as Prefeituras podem decidir por fechar ou abrir novos estabelecimentos, desde que observadas as orientações das autoridades em Saúde.