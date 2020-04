Jovem morre após ser arremessado de carro que bateu, em Campo Alegre

Um jovem de 21 anos morreu após ser arremessado de um carro a uma distância de cerca 8 metros, depois que o motorista do veículo, seu pai, perdeu o controle no início da tarde do último domingo (19/4) e bateu nas vigas do viaduto na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, a 258 quilômetros de Goiânia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tudo começou quando o condutor de um carro modelo Renault/Megane, que seguia no sentido Brasília/São Paulo, perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista, colidiu com as vigas do viaduto e tombou logo em seguida.

Conforme a corporação, com o impacto, o motor do carro foi arrancado e arremessado a cerca de 6 metros de distância do local. Já a estrutura do carro ficou totalmente destruída. O veículo havia saído de Campo Alegre de Lourdes, no estado da Bahia, com destino a Santo André, também na Bahia, e transportava o motorista, de 48 anos, sua esposa, de 47, e o filho do casal, um jovem de 21 anos.

O rapaz viajava no banco traseiro e não fazia uso do cinto de segurança quando o acidente aconteceu. De acordo com a PRF, ele foi lançado a cerca de 8 metros de distância, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o casal ficou gravemente ferido, eles foram socorridos por uma unidade de saúde da concessionária que administra a rodovia e foram encaminhados para à Santa Casa de Misericórdia, no município de Catalão.

Carro que bateu em Campo Alegre ficou totalmente destruído

As imagens do veículo envolvido no acidente na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, são de impressionar. Após a batida nas vigas do viaduto, o carro ficou totalmente destruído.

Com o impacto, o motor do veículo foi arrancado e arremessado, e a estrutura do automóvel ficou amorfa.

Veja as imagens abaixo: