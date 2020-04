Rio Meia Ponte transborda e inunda parte do município de Inhumas

O Rio Meia Ponte transbordou na tarde desta segunda-feira (20/4) e inundou parte do município de Inhumas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a principal área afetada foi a rural. Apesar disso, parte da área urbana também foi atingida pela cheia. A cheia é devido as fortes chuvas que estão ocorrendo na região e no resto do Estado de Goiás.

Segundo informações do tenente Araújo, que chefia as equipes do CBMGO que trabalham no local, duas famílias ficaram ilhadas e precisaram ser retiradas de suas casas. Outras casas também foram alagadas. Algumas famílias, localizadas em zonas de risco, foram orientadas a deixar a casa até que o nível do Rio Meia Ponte se estabilize.

Muitos animais, principalmente da área rural, como vacas e cavalos, foram levados pela cheia do rio. Até a publicação desta matéria, as equipes do CBMGO estavam realizando o resgate do último animal levado pelo água.

Além disso, o nível do Rio Meia Ponte já diminuiu, mas ainda está acima do normal. Nas próximas horas, o município ira contar com o monitoramento dos bombeiros até que a situação se normalize.

Por fim, segundo informações de um jornal local, a cheia também atingiu a central de tratamento da Saneago de Inhumas. O município deve enfrentar falta da água.

Cheia do Rio Meia Ponte marca um começo de semana com fortes chuvas em Goiás

A semana começa com previsão de chuvas intensas em Goiás, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir desta segunda-feira, são previstas chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

De acordo com o comunicado, as áreas mais afetadas são: Centro, Leste, Sul Goiano, Norte e Noroeste de Goiás, além de outras regiões do Centro-Oeste, como Sudeste, Sul, Oeste e Centro Tocantinense.

Hoje, o tempo em Goiás fica de nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas exceto na região leste, que ficará nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para esta terça-feira (21/4), segundo a previsão, o dia será nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e sul. Nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada.