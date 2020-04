Cratera engole ambulância após chuva forte na GO-080

Uma ambulância foi engolida por uma cratera que se abriu após uma chuva forte na GO-080, entre Jaraguá e Goianésia, região Central do estado. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (20/4), na altura do quilômetro 133. Três pessoas que estavam no veículo foram resgatadas , sem ferimentos, pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO).

De acordo com informações da corporação, a cratera se abriu durante as fortes chuvas e a ambulância, pertencente ao município de Barro Alto, não teve tempo de ver o buraco e acabou sendo engolido. O trânsito ficou paralisado nos dois sentidos da rodovia, que logo após o ocorrido teve o trecho totalmente interditado.

Ocupantes de ambulância que caiu em cratera na GO-080 foram socorridos sem ferimentos

No veículo estavam três pessoas, sendo o motorista, o passageiro e um paciente. Eles foram resgatados por equipes do CBMGO e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), sem ferimentos. O acidente ocorre próximo ao distrito de Artulândia.

Por meio de nota, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que está providenciando a sinalização e instalação de barreiras no local do acidente e que já enviou uma equipe técnica para verificar a ocorrência.

Chuvas fortes em Goiás

A semana começou com previsão de chuvas fortes em Goiás, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir desta segunda-feira (20/4), são previstas chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

De acordo com o comunicado, as áreas mais afetadas são: Centro, Leste, Sul Goiano, Norte e Noroeste de Goiás, além de outras regiões do Centro-Oeste, como Sudeste, Sul, Oeste e Centro Tocantinense.

Para esta terça-feira (21/4), segundo o Inmet, a previsão é de dia nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e sul. Nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada.