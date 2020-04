Empresariado goiano emite nota em apoio ao novo decreto estadual

Em carta aberta, empresários integrantes do Fórum de Entidades Empresariais de Goiás (FEE) elogiaram e apoiaram o novo decreto estadual com ações de combate ao coronavírus. O documento, assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), está em vigor desde a segunda-feira (20/4) e permite a abertura de algumas atividades comerciais consideradas essenciais, mas mantendo o isolamento social.

A nota oficial destacou que os critérios adotados pelo Governo de Goiás “atendem as diretrizes sempre defendidas pelo setor produtivo para a flexibilização das restrições econômicas, com total segurança de suas atividades, dos trabalhadores e da população, sem comprometer o rígido e necessário controle da contaminação pela Covid-19”.

O Forúm, também na carta, reforça que continua as negociações para que atividades comerciais não atendidas pelo novo decreto possam ser contempladas em breve. Os empresários querem colaborar com a adoção de novas medidas que visem a retomada do crescimento da economia goiana e que levem a solucionar a crise sanitária atual.

Caiado agradece apoio de empresariado goiano ao novo decreto estadual

No texto, os empresários também pedem conscientização à sociedade, uma vez que consideram fundamental que todas as pessoas e empresas cumpram rigorosamente os protocolos previstos no novo decreto do Estado e as recomendações das autoridades de saúde.

Ao receber a carta aberta, o governador Caiado agradeceu o apoio e a compreensão do empresariado. “Serve para que nós continuemos a avançar nesse combate com responsabilidade, preservando vidas. E também em condições emocionais amanhã e do dever cumprido em relação a área da saúde e ao mesmo tempo, em condições de recuperar a economia do Estado. É muito importante o apoio de todas as entidades. O Estado está caminhando dentro de bases científicas muito bem avaliadas e elaboradas, que definirão também os próximos passos do governo”, ressaltou.

Além da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), a carta também foi assinada pelos representantes da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), Associação Pró Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg), Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás (Facieg), Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL) e Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Goiás (OCB-GO).

Goiás Digital

O governo de Goiás disponibiliza o ‘Goiás Digital’, onde o cidadão e comerciante podem consultar o que pode e o que não pode abrir. Basta digitar CNPJ da empresa e verificar se ela pode funcionar e sob quais protocolos. A ferramenta pode ser acessada pelo seguinte link: www.go.gov.br.