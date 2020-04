Goiás confirma 421 casos de coronavírus e investiga outros 7.003

Sobe para 421 o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás. Outros 7.003 casos suspeitos estão sob investigação. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), nesta terça-feira (21/4). Ainda de acordo com o boletim, outros 2.101 casos já foram descartados. Há 66 amostras em análise no Lacen-GO. Até o momento, 19 mortes causadas pela doença já foram confirmadas.

O coronavírus já chegou em 45 cidades goianas. O maior número de casos está em Goiânia, com 240, seguida de Anápolis, com 35; Goianésia, com 24; e Aparecida de Goiânia, com 15 confirmações. Veja abaixo a lista completa de municípios que registraram casos de covid-19:

Águas Lindas de Goiás (5)

Aloândia (1)

Anápolis (35)

Anhanguera (1)

Aparecida de Goiânia (15)

Aragoiânia (1)

Bela Vista de Goiás (1)

Bom Jesus de Goiás (1)

Caldas Novas (1)

Campestre (1)

Carmo do Rio Verde (1)

Catalão (1)

Ceres (3)

Cidade Ocidental (4)

Faina (1)

Formosa (4)

Goiandira (1)

Goianira (1)

Goianésia (24)

Goiânia (240)

Goiatuba (1)

Guapó (1)

Inhumas (1)

Itaguaru (2)

, Itumbiara (8)

Jataí (4)

Luziânia (9)

, Montividiu (1)

Nerópolis (1)

Nova Glória (1)

Nova Veneza (1)

Paranaiguara (1)

Paraúna (1)

Pires do Rio (3)

Planaltina (1)

Professor Jamil (5)

Rialma (4)

Rio Verde (13)

Santo Antônio do Descoberto (1)

São Luís dos Montes Belos (2)

Senador Canedo (2)

Silvânia (1)

Trindade (7)

Valparaíso de Goiás (7)

Vianópolis (1)

Internações por coronavírus em Goiás

Conforme levantamento da SES-GO, há 19 casos confirmados internados. Destes, três estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada. Há ainda 55 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 30 estão na rede pública e 25 na rede privada.

Os 19 óbitos confirmados de residentes de Goiás são dos municípios: Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (10), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um óbito suspeito em investigação em Araçu.

Ainda de acordo com a nota, “os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.”

Os dados referente a Goiânia estão sujeitos a alteração devido às investigações de local de residência.