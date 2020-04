Onze bairros de Aparecida de Goiânia registram casos de covid-19

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, tem 16 casos confirmados de coronavírus, de acordo com boletim epidemiológico desta terça-feira (21/4). As confirmações estão distribuídas entre moradores de 11 bairros do município (lista abaixo), entre eles Cidade Vera Cruz, Jardim Luz e Veiga Jardim.

Na tarde desta segunda-feira (20/4), a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais dois casos. Trata-se de um homem de 40 anos de idade e de uma mulher de 38 anos de idade. Eles são casados, residem no Jardim Riviera e estão em isolamento domiciliar.

Até as 11h de hoje (21), o município atestou 132 casos com resultados negativos para covid-19. Quatro amostras de casos suspeitos ainda estão em análise. O município registrou uma morte causada pela doença. Quatro pacientes já se recuperaram do coronavírus.

Bairros de Aparecida de Goiânia com casos de covid-19

Veja a lista de 11 bairros com casos da doença, divulgada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia:

Cidade Vera Cruz (3)

Cruzeiro do Sul (1)

Independência Mansões (1)

Jardim dos Girassóis (1)

Jardim Luz (2)

Jardim Riviera (2)

Maria Inês (1)

Parque Flamboyant (1)

Setor dos Afonsos (1)

Veiga Jardim (2)

Vila Brasília (1)

Maioria dos casos em Aparecida de Goiânia tem de 21 a 40 anos

O boletim revela ainda que o total de pessoas diagnosticadas, dez são mulheres e seis são homens. A maioria dos casos são de pessoas que têm de 21 a 40 anos. Veja detalhamento abaixo:

Perfil dos 16 casos confirmados

Mulheres: 10

Homens: 6

Idades dos casos confirmados

De 21 a 30 anos de idade: 4

De 31 a 40 anos de idade: 6

De 41 a 50 anos de idade: 2

De 51 a 60 anos de idade: 2

Acima de 60 anos de idade: 2

Comorbidades e internações

Com comorbidades prévias: 2

Internado neste momento: 1

Casos de covid-19 em Goiás

Subiu para 421 o número de casos confirmados de coronavírus em Goiás. Outros 7.003 casos suspeitos estão sob investigação. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), nesta terça-feira (21/4). Ainda de acordo com o boletim, outros 2.101 casos já foram descartados. Há 66 amostras em análise no Lacen-GO. Até o momento, 19 mortes causadas pela doença já foram confirmadas.