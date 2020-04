Aparecida de Goiânia amplia testagem para diagnóstico de coronavírus

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia contratou os serviços de um laboratório privado do município e a partir desta quarta-feira, 22, irá ampliar a realização de testes para diagnóstico do Covid-19. Os exames serão realizados mediante prescrição médica, em pessoas com sintomas gripais acrescidas de desconforto respiratório e em pessoas com sintomas gripais leves que sejam dos seguintes grupos: idosos, trabalhadores de serviços de saúde, trabalhadores de segurança pública, portadores de comorbidades agravantes para o Coronavírus e contatos intradomiciliares de casos confirmados. Além disso, profissionais de saúde que tenham tido contato com casos confirmados, independentemente dos sintomas, também serão testados.

Os exames serão do tipo RT-PCR, que faz a identificação do vírus por meio de secreção respiratória e é o mais recomendado para diagnóstico da infecção aguda sintomática. Esse teste será realizado em pessoas que estejam com sintomas do Covid-19 há, no máximo, 12 dias. Os resultados ficam prontos em até 24 horas. “Todos que estão nos grupos prioritários definidos pela Secretaria de Saúde e que precisarem do exame serão testados. Contratamos esse serviço com o objetivo de iniciar rapidamente o monitoramento de casos confirmados, evitando assim o agravamento de pacientes, e evitando também, claro, a disseminação do vírus em nossa cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Para realizar o teste, o paciente precisa ter passado por consulta médica em qualquer unidade da rede municipal e recebido o pedido. “Os médicos do município vão analisar os sintomas dos pacientes e caso entendam necessário vão notificar os casos e encaminhar para a realização do exame. A coleta do material para o teste será feita nos laboratórios das UPAs Brasicon, Buriti e Flamboyant. Os pacientes receberão os resultados por telefonema da nossa equipe médica e, se necessário, cópia virtual de atestado médico”, explicou o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

Segundo o gestor, o fluxo de atendimento continua o mesmo e pacientes com sintomas gripais leves devem continuar agendando consultas pelo 0800-646-1590: “Garantimos atendimento em até 48h. Só devem procurar as unidades de urgência aqueles pacientes que além dos sintomas gripais comuns também estejam com dificuldade respiratória. Os testes para diagnóstico do Covid-19 só serão realizados por meio de prescrição médica, em pacientes que se enquadrem aos nossos protocolos”.

Testes rápidosDe acordo com Alessandro Magalhães, a Secretaria de Saúde está concluindo os estudos sobre a efetividade dos testes rápidos. “Assim que finalizarmos nossa análise sobre custo e efetividade iremos adquirir também testes rápidos. Nossa intenção é testar em massa, principalmente os grupos prioritários. Dessa forma, teremos mais segurança para a retomada das atividades em nosso município”, avaliou.