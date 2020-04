Após roubo, motorista de app segue suspeitos e os entrega à PM, em Goiânia

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois criminosos suspeitos de roubarem um motorista de transporte por aplicativo no setor Brisas da Mata, região noroeste de Goiânia. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (21/4). Segundo a corporação, após o assalto, os bandidos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas a vítima os seguiu, passou a localização aproximada aos PMs e os homens acabaram presos.

Durante patrulhamento, as equipes foram informadas que um veículo HB20 branco havia sido deixado no Setor Brisas da Mata e seus ocupantes haviam saído correndo rumo ao Setor Recanto do Bosque. Os policiais foram até o local e verificaram que se tratava de um carro usado no transporte de passageiros por aplicativo.

Após roubo a motorista de app, criminosos tentaram fugir a pé e se esconderem em lote baldio

No mesmo momento, a vítima, que havia seguido os criminosos quando ele fugiram a pé, entrou em contato com a PM pela 190 e passou a localização aproximada dos suspeitos. Durante as buscas pela Setor Recanto do Bosque, segundo a ocorrência, um homem sinalizou à equipe policial informando que havia uma movimentação estranha em um matagal ao lado de sua residência.

Os PMs entraram no lote baldio e encontraram dois homens, que ao perceberem a presença da equipe tentaram fugir, mas acabaram presos. Após a prisão, eles confessaram ter roubado o motorista de aplicativo.

Com eles foram apreendidos todos o objetos roubados do motorista de app, além de uma réplica de pistola e uma faca utilizadas no crime. Diante os fatos, todo o material, os dois autores, a vítima e o veículo foram levados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Roubo a veículos caíram 31,77% em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, os crimes letais intencionais tiveram redução de 21,02%, sendo que latrocínios caíram 54,55% e homicídios 20,20%. Os índices também apontam redução expressiva nos crimes violentos contra patrimônio, com destaque para roubo a bancos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), não houve registro de roubo a instituição financeira em Goiás no primeiro trimestre de 2020, o que aponta redução de 100% neste tipo de crime.

Veja abaixo os indicadores divulgados pela SSP-GO no último dia 9 de abril: