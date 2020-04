Aulas presenciais seguem suspensas até 30 de maio em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), decidiu manter as aulas presenciais suspensas até o dia 30 de maio. A medida cumpre o novo decreto estadual, publicado no último dia 19, que flexibiliza a retomada de algumas atividades, mas mantendo o isolamento social, que reduz as chances de contágio pelo coronavírus.

Para dar continuidade ao cronograma letivo, a Seduc aderiu a ferramentas e estratégias como videoaulas, grupos de WhatsApp, Google Classroom, listas impressas e entrega de materiais didáticos nas casas ou em pontos de referência de cada comunidade.

Portal on-line

Para auxiliar professores e estudantes da rede estadual nas aulas não presenciais, o Governo de Goiás lançou um portal de conteúdos com aulas e listas de atividades para todas as séries dos Ensinos Fundamental e Médio. Atualizado semanalmente, o Portal NetEscola suplementa as aulas elaboradas pelos professores com conteúdo de todas as áreas do conhecimento.

O Portal Net

Escola pode ser acessado por qualquer usuário no link https://portal.educacao.go.gov.br/. O layout é simples, interativo e adaptável aos dispositivos móveis.

Com aulas presenciais suspensas em Goiás até 30 de maio, Seduc vai transmitir aulas pela TV

A partir da próxima segunda-feira (27/4), a Seduc deve transmitir aulas para os Ensinos Fundamental e Médio pela TBC. A secretaria negocia com a emissora a disponibilidade de um horário pela manhã e um horário no período da tarde dedicados à transmissão dos conteúdos.

Alunos sem acesso à internet

Em comunidades sem acesso à internet, as escolas estão organizando entrega de atividades, agendamento telefônico com os pais e impressão de listas.

No Colégio Estadual Oscar Ribeiro da Cunha, por exemplo, localizado em Rio Verde, os coordenadores pedagógicos entram em contato com os pais e estabelecem um ponto de entrega e distribuição das atividades. Semanalmente, um dos coordenadores vai até o local combinado e entrega as listas, que são retiradas por pais e alunos da região.

No município de Santo Antônio da Barra, segundo a coordenadora regional, a estratégia foi outra. Antes das aulas não presenciais terem início, os gestores do Colégio Estadual Hermínio Rodrigues Leão agendaram com cerca de 120 pais o melhor horário para a retirada das atividades na escola. Também foi solicitado aos pais da zona rural que possuem acesso à internet que compartilhassem com os demais as atividades e as tarefas propostas pela escola.

Educação Especial

O trabalho dos profissionais de apoio e professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) segue normalmente, porém a distância. Assim, os estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação continuam sendo atendidos.