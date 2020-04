CASAG retoma atividades nesta quarta-feira (22)

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG), respaldada pelo mais recente decreto de lavra do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), retomou suas atividades nesta quarta-feira (22/4).

O retorno respeita todas normas de distanciamento, redução de efetivo, utilização de máscara e todos os demais cuidados preconizados pelo decreto estadual. De modo preservar a saúde de todos, a diretoria tem alertado todos os colaboradores para o uso dos equipamentos de proteção individual.

O Centro de Excelência e as atividades nas subseções também voltam ao seu pleno funcionamento. Apesar disso, continuam suspensas, todas as atividades do Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO, bem como o We. Restaurante e o café do Centro de Excelência da CASAG. O funcionamento do Meu Escritório (ME) será retomado de forma parcial.

Enquanto perdurar a advertência o governador do Estado em relação a atendimento de clientes, as unidades poderão operar apenas para o trabalho e peticionamentos dos advogados, não podendo ser utilizado para reuniões e atendimentos.

O presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, compactua do posicionamento da Seccional goiana quanto à não liberação da volta dos trabalhos em escritórios de advocacia. “Este é nosso único apontamento mais agudo em relação ao decreto do governo, uma vez que entendemos esta como uma atividade mais que essencial, já que guarda guarita na Constituição Federal”, comenta Rodolfo.