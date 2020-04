De 241 pessoas com covid-19 em Goiânia, 72 estão recuperadas

Do total de 241 pessoas diagnosticadas com covid-19, em Goiânia , 72 já se recuperaram. O dado foi divulgado nesta terça-feira (21/4), pela Prefeitura de Goiânia, com base em dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ainda de acordo com o boletim, 10 mortes já foram confirmadas na capital.

Goiás tem hoje 421 casos confirmados da doença, divididos em 45 municípios (lista abaixo), sendo a maioria deles em Goiânia. Casos de coronavírus já foram registrados em bairros de todas as regiões da capital, incluindo bairros afastados do Centro e das regiões nobres, onde foram notificados os primeiros infectados.

Ainda conforme a SMS, dos casos confirmados, foram registradas 55 internações, sendo 29 internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). No estado, há 19 casos confirmados internados. Destes, três estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada. Há ainda 55 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 30 estão na rede pública e 25 na rede privada.

Goiás investiga 7.003 registros de covid-19

Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), também divulgado nesta terça (21/4), subiu para 421 o número de casos confirmados de coronavírus no estado. Outros 7.003 casos suspeitos estão sob investigação. Ainda de acordo com o boletim, outros 2.101 casos já foram descartados. Há 66 amostras em análise no Lacen-GO. Até o momento, 19 mortes causadas pela doença já foram confirmadas.

Como mencionado acima, o coronavírus já chegou em 45 cidades goianas, sendo elas: