Plataforma de atividades online da Educação de Goiânia está no ar

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), colocou em vigor, desde a manhã desta quarta-feira, 22, a plataforma de atividades online da rede municipal de Educação. Denominado Conexão Escola, o sítio pode ser a acessado pelo www.sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/

A plataforma foi desenvolvida pela SME após pesquisa de acesso à internet com mais de 26 mil famílias de alunos das escolas municipais e Cmei da capital. Serão postados no site conteúdos e atividades complementares de todos os níveis de ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja).

A proposta abrange conteúdos nas temáticas de corpo e movimento, educação ambiental, saúde, educação financeira, empreendedorismo, ética, cidadania, experiências e curiosidades. Todas as atividades seguem as diretrizes na nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e serão atualizadas semanalmente por equipes da própria SME.

Dentro de casa nível de ensino, os conteúdos estão separados por faixa etária, ciclos e segmentos. É fundamental que as famílias acessem a plataforma e ajudem os alunos com as atividades, a plataforma é fluida também para acesso com o celular.

Para o próximo dia 29, está previsto o lançamento de conteúdos pedagógicos em canal de televisão aberta. A SME firmou parceria com o Grupo Sagres e, assim, passa a veicular programas educativos por meios audiovisuais e, também, radiofônicos. Mais duas emissoras (TV UFG e Alego) devem formalizar participação nesta semana, ampliando o alcance na capital.

“O momento de isolamento social traz, por si só, ansiedade aos alunos e familiares, além do acúmulo de funções, especialmente para as mães. Por isso, proporcionamos conteúdo que conserve o gosto pela escola, bem como o incentivo à Educação além da sala de aula, integrando teoria à prática cotidiana”, explica Marcelo Costa, Secretário Municipal de Educação e Esporte.