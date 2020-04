Rio sobe 6 metros e ponte do setor Balneário é interditada, em Goiânia

Por recomendação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, a Defesa Civil interditou, na manhã desta quarta-feira (22/4), a ponte localizada no Setor Balneário Meia Ponte que faz ligação com o Setor Itatiaia depois que o rio da região teve uma elevação em seu leito.

Segundo o coordenador de área de risco da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Cidicley Santana, a ponte da Avenida Nerópolis, localizada no Setor Balneário Meia Ponte, foi interditada após recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros. De acordo com o coordenador, o Rio Meia Ponte, que passa da região, teve uma elevação de 6 metros em seu leito, comprometendo seriamente a região em questão.

Devido à interdição, “não é possível o fluxo de veículos na região”, conforme o coordenador da Defesa Civil.

Além de ponte no Setor Balneário, em Goiânia, regiões no município de Inhumas também foram afetadas pelo transbordamento do Rio Meia Ponte

A elevação do Rio Meia Ponte parece ter trazido prejuízo para vários locais, em Goiás. O rio, que transbordou na tarde desta segunda-feira (20/4), também inundou parte do município de Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a principal área afetada foi a rural. Apesar disso, parte da área urbana também foi atingida pela cheia.

Segundo informações do tenente Araújo, que chefia as equipes do Corpo de Bombeiros, duas famílias ficaram ilhadas e precisaram ser retiradas de suas casas. Outras residências também foram alagadas. Algumas famílias, localizadas em zonas de risco, foram orientadas a deixar o local até que o nível do Rio Meia Ponte se estabilize.

Muitos animais, principalmente da área rural, como vacas e cavalos, foram levados pelo rio.

O município está contando com o monitoramento dos bombeiros até que a situação se normalize.

Segundo informações de um jornal local, a cheia do rio também atingiu a central de tratamento da Saneago de Inhumas, e o município deve enfrentar falta d’água.