Sargento do Corpo de Bombeiros é morto com tiros na cabeça, em Itumbiara

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi morto com tiros na cabeça na noite da última terça-feira (21/4) em Itumbiara, município a 208 quilômetros de Goiânia. O bombeiro estava de folga quando o crime ocorreu, em frente a uma distribuidora de bebidas da região.

O sargento Wesley Santos atuava no município de Goiatuba, em Goiás, mas estava de folga em Itumbiara quando tudo aconteceu. De acordo com informações preliminares, o sargento estava em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Equador, Setor Dona Marolina, quando um motociclista, transportando um passageiro, se aproximou, efetuou vários disparos contra Wesley e fugiu.

Ainda conforme informações preliminares, os disparos feitos por um dos homens, que estavam numa motocicleta vermelha, atingiram a cabeça do sargento Wesley. Ele veio a óbito ainda no local.

O autor do crime ainda não foi identificado, assim como a motivação do crime.

Corpo de Bombeiros de Goiás lamentou a morte de sargento executado com tiros na cabeça, em Itumbiara

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros de Goiás manifestou pesar pela morte do sargento Wesley, e informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo os bombeiros, Wesley estava na corporação desde 1992, “com passagem nos quartéis de Itumbiara e Caldas Novas”.

Veja a nota abaixo:

“Com pesar, a Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás comunica o falecimento do 2º Sargento Wesley Rodrigues dos Santos, que estava lotado em Goiatuba e residia em Itumbiara. O militar foi morto a tiros na noite de terça-feira, 21, em Itumbiara, durante período de folga. As autoridades policiais investigam o caso e o Corpo de Bombeiros Militar acompanha os desdobramentos da investigação. Nascido em Ceres, o militar tinha 47 anos e estava na corporação desde 1992 com passagem nos quartéis de Itumbiara e Caldas Novas. Na oportunidade, prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares. A Corporação deseja força e união neste momento de dor e saudade.”