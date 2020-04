Sobe para 438 casos confirmados de coronavírus em Goiás

Sobe para 438 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no Estado de Goiás, nesta quarta-feira (22/4), segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Destes, já somam 21 mortes confirmadas pela doença. Existem 7.003 casos suspeitos em investigação no Estado. Outros 2.146 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás (5);

Aloândia (1);

Anápolis (35);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (15);

Aragoiânia (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Carmo do Rio Verde (1);

Catalão (1);

Ceres (3);

Cidade Ocidental (4);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (2);

Goianira (1);

Goianésia (24);

Goiânia (255);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Inhumas (1);

Itaguaru (2);

Itumbiara (8);

Jataí (4);

Luziânia (9);

Montividiu (1);

Nerópolis (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (1);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (5);

Rialma (4);

Rio Verde (13);

Santo Antônio do Descoberto (1);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (3);

Silvânia (1);

Trindade (7);

Valparaíso de Goiás (7) e;

Vianópolis (1).

Além disso, até o momento há 21 óbitos confirmados Estado, sendo nos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goianésia (1);

Goiânia (10);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Planaltina de Goiás (1);

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Por fim, há 22 casos confirmados internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 19 na rede privada. Há ainda 59 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados.

Servidor da Saúde de Goiás, sem comorbidades, morre com coronavírus

Um servidor da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) morreu vítima do coronavírus, na manhã desta quarta-feira. O comunicado foi feito pela própria pasta, por meio das redes sociais. Segundo o texto, Javier Martins de Oliveira, de 57 anos, não tinha comorbidades e não pertencia a nenhum grupo de risco.

O profissional, considerado “exemplar”, atuava na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção à Saúde da SES-GO. Em nota, a pasta lamentou a morte e Javier e agradeceu a dedicação que ele tinha com a saúde goiana.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Javier Martins de Oliveira ocorrido nesta quarta-feira, 22 de abril.

Servidor de carreira e lembrado como um profissional exemplar, Javier atuava na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção à Saúde da SES-GO.

A Secretaria é grata ao legado de dedicação à saúde goiana deixado por Javier. A SES-GO externa seu apoio, seu pesar e sua solidariedade a todos os familiares e amigos.