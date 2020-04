Suspeitos de roubos de cargas morrem durante fuga na BR-153

Três homens suspeitos de roubarem cargas morreram durante fuga na BR-153, próximo aos municípios de Professor Jamil e Hidrolândia, em Goiás. Segundo as equipes policiais, eles estavam em um carro roubado quando foram abordados; eles tentaram fugir, mas acabaram perdendo o controle do veículo e entraram em confronto com os policiais.

Uma força-tarefa das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal já investigava uma organização criminosa especializada em roubos de cargas. O trio, suspeito de integrar o grupo, passou a ser monitorado há cerca de uma semana e, segundo as investigações, planejava roubar uma carga de combustíveis nos próximos dias em Goiás.

Antes de confronto, suspeitos de roubos de cargas capotaram carro durante fuga na BR-153

Ao perceberem que os criminosos estavam circulando na BR-153, em um veículo roubado, as viaturas entraram em ação localizá-los. Ao avistarem as equipes policiais, três suspeitos tentaram fugir nas proximidades de Professor Jamil e Hidrolândia, mas perderam o controle do veículo e capotaram às margens da rodovia.

De acordo com informações da PRF, após o acidente, os ocupantes do veículo ainda trocaram tiros com os policiais, que revidaram aos ataques. Os três homens foram baleados e chegaram a receber atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.

Conforme levantamento, um deles era foragido da Justiça. Ainda segundo a corporação, todos os três eram “velhos conhecidos no mundo da criminalidade, com passagens por roubos de cargas e tráfico de drogas.”

No veículo usado pelos suspeitos foram encontradas quatro armas de fogo, sendo duas longas, um revólver e um pistola, e várias munições. Os policiais envolvidos na ação passam bem.

Roubos de cargas em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 100% de casos de roubo a bancos, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados no último dia 9, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Os crimes violentos como latrocínios e homicídios também tiveram queda de 54,55% e 20,20%, respectivamente.

Além da redução em índices criminais, o órgão também ressaltou que houve um expressivo número de produtividade nas ações das forças de Segurança do Estado. Foram 2.588 prisões efetuadas, 6.327 prisões em flagrantes e 1470 armas apreendidas. Durante o período, o aumento em operações deflagradas foi de 40,27%; abordagens policiais aumentaram 1,79% e ações preventivas aumentaram 71,55%. Até a data, foram apreendidas dez toneladas de drogas.