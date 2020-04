Tecnoshow 2020 é cancelada após suspensão devido ao coronavírus 

A edição deste ano da Tecnoshow Comigo, que ocorre em Rio Verde, foi cancela pela organização por conta da pandemia do coronavírus. Em março, a suspensão por tempo indeterminado da feira de tecnologia rural chegou a ser comunicada, mas como o problema se estendeu por um período maior do que o esperado pelos organizadores, a edição 2020 foi cancelada.

Segundo nota da Cooperativa Comigo, organizadora do evento, a próxima edição da Tecnoshow será realizada de 12 a 16 de abril. O texto diz ainda que espera que em 2021 o Brasil já tenha superado a crise.

Leia o comunicado oficial na íntegra:

No dia 13 de março de 2020, face ao imprevisto causado pelo Coronavírus, tivemos que suspender a TECNOSHOW COMIGO por tempo indeterminado. Entretanto, devido ao problema ter se estendido por um período maior do que o esperado, percebemos que não haverá mais condições estruturais, logísticas e econômicas de a Feira se realizar no corrente ano.

Assim, decidimos agora pelo CANCELAMENTO do evento em 2020.

No ano que vem, se Deus quiser, o Brasil já terá superado este momento crítico e retomaremos a realização da Feira. Com a saúde nacional restabelecida (bem-estar fisico, mental e social) e com as bênçãos divinas, vamos promover novamente nossa TECNOSHOW, vigorosa e pujante, gerando oportunidades para todos, como sempre foi em todos os anos.

A nova data já foi definida e será de 12 a 16 de abril de 2021, aguardamos você!

Rio Verde, onde Tecnoshow é realizada, mantém isolamento social apesar de flexibilizar atividades

A Prefeitura de Rio Verde, cidade onde a Tecnoshow é realizada anualmente, em sintonia com o novo decreto estadual, liberou a retomada gradual de algumas atividades comerciais. Ficam liberadas:

– Fica reiterada a declaração de situação de emergência em saúde pública de Rio Verde em razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo coronavírus, pelo prazo de 150 dias.

– A partir do dia 27 de abril, fica autorizado o funcionamento das demais atividades não relacionadas novo decreto estadual, exceto shopping centers, camelódromos, cinemas, galerias, clubes, bares, restaurantes, academias e outras que importem em aglomeração de pessoas, assim definido em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

– A partir do dia 27 de abril, o atendimento presencial será permitido também para os profissionais liberais e prestadores de serviços, observado o regramento sanitário. Os parques municipais ficarão fechados e vedado o acesso ao público por prazo indeterminado.

– Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos privados de saúde, com uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIS) para os profissionais e para os pacientes, com observação das orientações da Secretaria Municipal de Saúde, mediante agendamento e com intervalo de consultas ou atendimentos que evitem aglomeração de pessoas.

– As organizações religiosas poderão realizar cultos, celebrações e reuniões coletivas no máximo uma vez por semana, aos domingos.

Leia aqui o decreto na íntegra.