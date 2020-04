Vacinação contra gripe para 2º grupo de risco é retomada, em Goiânia

A vacinação contra gripe para o segundo grupo de risco foi retomada nesta quarta-feira (22/4), em Goiânia, após reposição no estoque de vacinas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão disponíveis mais 93 mil doses. Até o momento, na capital, 242.256 pessoas já foram imunizadas, incluindo os dois grupos prioritários.

A campanha está na segunda fase que tem como prioridade: gestantes, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

São disponibilizados 58 pontos de vacinação em locais mais abertos próximos às unidades que atendem todas as regiões da capital, além de um drive-thru no shopping Flamboyant. O Horário da vacinação é das 8h às 17h.

Segundo grupo de vacinação contra gripe

Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo na segunda fase de imunização pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Ofício Nº 171 publicado em 2 de abril. Também por determinação do MS, os professores foram transferidos para a terceira fase.

A Saúde de Goiás incluiu as gestantes no segundo grupo de prioridade para a vacinação contra a gripe, considerando os riscos elevados de hospitalização e mortalidade. Segundo levantamento, as mulheres grávidas infectadas pelo vírus da influenza A (H1N1), podem desenvolver um rápido desequilíbrio hemodinâmico, que afeta particularmente a função pulmonar de forma aguda e favorece o desenvolvimento de pneumonias e outras enfermidades respiratórias graves, como edema agudo de pulmão e aumento de mortalidade materna e perinatal.

Vacinação de rotina

As vacinas de rotina voltaram a ser ofertadas nos postos de saúde de Goiânia na última quinta-feira (16/4). A aplicação das doses estava suspensa desde o dia 23 de março, quando começou a primeira fase da Campanha Nacional contra a Gripe. O objetivo era evitar o contato de pais e crianças com os idosos, primeiro grupo prioritário da vacinação, diante da pandemia de covid-19.

Confira aqui lista das salas de vacina para a imunização de rotina e os pontos de vacinação contra a gripe.