Acidente de trânsito envolvendo deputado Rubens Otoni deixa mulher morta, em Brasília

Mulher morre após acidente de trânsito no Km 17 da BR-060, em Brasília (Distrito Federal), na tarde desta quinta-feira (23/4). Ela estava dirigindo um VW Gol, quando colidiu com caminhão que estava estacionado no acostamento ajudando em um acidente, ocorrido momentos antes, envolvendo o Deputado Federal Rubens Otoni (PT), de Goiás.

O veículo da mulher, que tinha 32 anos, aquaplanou e colidiu na traseira do caminhão estacionado. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Antes disso, o Deputado Federal Rubens Otoni (PT) estava em seu VW Voyage, seguindo no sentido Anápolis (GO) – Brasília (DF), aquaplanou quando transitava sob forte chuva no local, por volta das 14:30 de hoje. O veículo saiu da pista, caindo numa ribanceira.

Logo em seguida um caminhoneiro estacionou no acostamento, com a intenção de auxiliar o parlamentar juntamente com outros populares da região. Logo em seguida o segundo acidente, que levou a um óbito, aconteceu.

Por fim, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do DF estão no local, realizando o atendimento da pista, que já está liberada.

Outro acidente de trânsito, na última quarta-feira (22/4), deixou três suspeitos de roubo mortos

Primeiramente, três homens suspeitos de roubarem cargas morreram durante fuga na BR-153, próximo aos municípios de Professor Jamil e Hidrolândia, em Goiás.

Segundo as equipes policiais, eles estavam em um carro roubado quando foram abordados; eles tentaram fugir, mas acabaram perdendo o controle do veículo e entraram em confronto com os policiais.

Uma força-tarefa das Polícias Civil do Estado de Goiás (PC), Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) já investigava uma organização criminosa especializada em roubos de cargas. Além disso, o trio, suspeito de integrar o grupo, passou a ser monitorado há cerca de uma semana. Segundo as investigações, planejava roubar uma carga de combustíveis nos próximos dias em Goiás.