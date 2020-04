Goiânia tem 256 casos de covid-19; 185 são de pessoas entre 20 e 59 anos

Subiu para 256 o número de casos confirmados de covid-19, em Goiânia. Desse total, 185 pessoas diagnosticadas têm entre 20 e 59 anos. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (22/4), por meio do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que monitora o perfil dos pacientes.

Ainda de acordo com a nota, apenas 50 pessoas diagnosticadas com a doença, na capital, têm mais de 60 anos. Do total de casos, sete pessoas têm de 10 a 19 anos; e apenas quatro têm menos de dez anos.

Das 256 confirmações, 73 já se recuperaram. Goiânia tem, até o momento, dez mortes por covid-19.

Sobe para 438 os casos de covid-19 em Goiás; dos municípios com registros, Goiânia tem o maior número

De acordo com boletim desta quarta-feira (22/4), da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), subiu para 438 o número de casos confirmados da covid-19 no estado. Destes, 21 mortes já foram confirmadas. Há 7.003 casos suspeitos em investigação e outros 2.146 já foram descartados.

Os casos confirmados foram registrados em

Águas Lindas de Goiás (5);

Aloândia (1);

Anápolis (35);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (15);

Aragoiânia (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Carmo do Rio Verde (1);

Catalão (1);

Ceres (3);

Cidade Ocidental (4);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (2);

Goianira (1);

Goianésia (24);

Goiânia (255);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Inhumas (1);

Itaguaru (2);

Itumbiara (8);

Jataí (4);

Luziânia (9);

Montividiu (1);

Nerópolis (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (1);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (5);

Rialma (4);

Rio Verde (13);

Santo Antônio do Descoberto (1);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (3);

Silvânia (1);

Trindade (7);

Valparaíso de Goiás (7) e;

Vianópolis (1).

Os 21 óbitos confirmados são nos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goianésia (1);

Goiânia (10);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Planaltina de Goiás (1);

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Ainda segundo o boletim da SES-GO, do total, há 22 casos confirmados internados. Destes, três estão em unidades públicas da rede estadual e 19 na rede privada. Há ainda 59 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 38 estão na rede pública e 21 na rede privada.