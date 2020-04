Goiás registra 453 casos confirmados de coronavírus

Em 24 horas, o Estado de Goiás apresentou um aumento de 15 casos do novo coronavírus (covid-19). Ou seja, agora são 453 pessoas contaminadas oficialmente com o vírus, segundo boletim epidemiológico, publicado nesta quinta-feira (23/4), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

O número de óbitos também aumentaram: na última quarta-feira (22/4) eram 21 óbitos registrados, hoje são 23. No Estado, há 7.053 casos suspeitos em investigação. Outros 2.174 já foram descartados. Além disso, no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 162 amostras em análise.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás (6);

Aloândia (1);

Anápolis (35);

Anhanguera (1);

Aparecida de Goiânia (17);

Aragoiânia (1);

Barro Alto (1);

Bela Vista de Goiás (1);

Bom Jesus de Goiás (1);

Caldas Novas (1);

Campestre (1);

Carmo do Rio Verde (1);

Catalão (1), Ceres (3);

Cidade Ocidental (4);

Faina (1);

Formosa (4);

Goiandira (2);

Goianira (1);

Goianésia (24);

Goiânia (257);

Goiatuba (1);

Guapó (1);

Inhumas (1);

Itaguaru (2);

Itumbiara (10);

Jataí (4);

Luziânia (9);

Montividiu (1);

Nerópolis (1);

Nova Glória (1);

Nova Veneza (1);

Novo Gama (1);

Paranaiguara (1);

Paraúna (3);

Pires do Rio (3);

Planaltina (1);

Professor Jamil (5);

Rialma (4);

Rio Verde (13);

Santo Antônio do Descoberto (3);

São Luís dos Montes Belos (2);

Senador Canedo (4);

Silvânia (1);

Trindade (7);

Valparaíso de Goiás (7) e;

Vianópolis (1).

Além disso, até o momento, os 23 óbitos confirmados de coronavírus estão nos municípios de:

Aparecida de Goiânia (1);

Goiandira (1);

Goianésia (2);

Goiânia (11);

Luziânia (2);

Paraúna (1);

Planaltina de Goiás (1);

Pires do Rio (1);

Professor Jamil (1);

Rio Verde (1) e;

Valparaíso de Goiás (1).

Há 15 casos confirmados de coronavírus internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 12 na rede privada.

CFM permite uso de cloroquina contra casos leves de coronavírus

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o Conselho Federal de Medicina (CFM) anunciou nesta quinta a permissão para uso de medicamentos com cloroquina em casos leves de coronavírus. O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, reuniu-se com Bolsonaro ainda pela manhã.

Apesar de reconhecer que não há ainda comprovação de segurança e eficácia do tratamento, a entidade afirma que a liberação ocorre devido à excepcionalidade da pandemia.

O CFM passou a livrar de infração ética médicos que prescrevem a droga em três situações. A primeira é para caso de paciente com sintomas leves, em início de quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses (como influenza, H1N1, dengue) e exista diagnóstico confirmado de coronavírus.

Também é autorizado uso para pessoas com “sintomas importantes”, mas que ainda não estão sob cuidados intensivos ou internadas pelo coronavírus.

No último cenário possível, o paciente pode receber a droga se estiver em estado crítico, recebendo cuidados intensivos, incluindo ventilação mecânica.