Prefeitura de Alto Paraíso abre inscrições de concurso com 447 vagas 

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás abriu nesta quinta-feira (23/4) as inscrições para concurso público com 447 vagas. O processo seletivo contempla os níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior e os salários variam de R$ 979 a R$ 4.551. O prazo para cadastro segue aberto até 25 de maio.

O concurso terá uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Segundo o edital de abertura, as provas serão aplicadas na data provável 5 de julho, no turno da manhã, com duração de 3 horas, para os cargos de nível médio e nível médio/técnico; e no turno da tarde, com duração de 3 horas, para os cargos de nível fundamental incompleto e nível superior.

Inscrições para concurso da Prefeitura de Alto Paraíso

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site http://www.quadrix.org.br. Serão aceitos cadastros feitos até 23h59 do dia 25 de maio. Os valores das taxas de inscrição serão de: a) R$ 40, para os cargos de nível fundamental incompleto; b) R$ 50, para os cargos de nível médio; c) R$ 60, para os cargos de nível técnico; e d) R$ 80, para os cargos de nível superior.

De acordo com informações do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, do total de vagas, 103 são efetivas e 344 para formação de cadastro reserva. Veja abaixo a relação de vagas disponíveis:

Fundamental incompleto: Agente de Serviços de Higiene e Alimentação, Borracheiro/Soldador, Gari, Mecânico/Eletricista de Autos, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira e Operador de Retroescavadeira.

Nível médio: Agente Administrativo, Motorista, Orientador Social, Recepcionista, Secretário Escolar, Monitor de Creche, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal de Obras e Posturas e Operador de Máquinas Leves.

Nível técnico: Técnico de Segurança do Trabalho, Fiscal Ambiental, Técnico de Gesso, Técnico de Raio-X e Fiscal de Tributos Municipais.

Nível superior: Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Professor de Educação Física, Professor Pedagogo, Psicopedagogo, Analista Ambiental, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista em Saúde, Psicólogo em Saúde e Procurador do Município.

Leia aqui o edital na íntegra.