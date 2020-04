Seu Waldemar deixa UTI após 32 dias internado em estado grave

O humorista e apresentador da TV Anhanguera, Seu Waldemar, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta quinta-feira (23/4). A equipe médica, que acompanhou o humorista no último mês, 32 dias exatamente, identificou uma evolução positiva do tratamento, tirando o rapaz do estado grave.

Segundo assessoria do Seu Waldemar, em post na sua conta do Instagram, ele já está consciente, Além disso, ele “está animado, querendo saber do que ocorreu durante esse período” em que esteve internado.

O próximo passo, é continuar tratamento para a recuperação total do humorista. Ele segue com pequenos efeitos colaterais, que serão tratados nos próximos dias.

Seu Waldemar é diagnosticado com coronavírus

Seu Waldemar apresentou os primeiros sintomas de coronavírus no dia 18 de março. Apesar disso, ele só foi diagnosticado com a doença no dia 25 de março. Deste momento em diante, ele seguiu tratamento na UTI, inconsciente através de medicação, e isolado.

Conforme o boletim médico apresentado, Seu Waldemar, que tem 33 anos, saiu do processo de sedação no dia 5 de abril, e não fez mais uso de respiração mecânica. Entretanto, ele continuou na UTI e, conforme o boletim médico na época, e que a recuperação exigiria tempo de segurança, uma vez que teve o pulmão muito afetado pelo novo coronavírus.

Assim que ficou consciente e pôde conversar com a família, Seu Waldemar animou e tranquilizou a família, ao pedir para apreciar um típico prato da culinária goiana: uma pamonha.

Em 17 de abril, Seu Waldemar passou por novos exames que não detectaram a presença do novo vírus em secreções coletadas. Ou seja, ele estava curado do coronavírus.

Apesar disso, ele continuou internado em estado grave devido a uma nova infecção bacteriana. Hoje, ele sai da UTI, mas continua em tratamento.

Por fim, Seu Waldemar apresenta o programa junto “No Balaio” com a atriz Ana Clara Paim, desde maio de 2019.