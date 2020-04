Após registros de aglomerações, Caiado diz que pode ‘fechar tudo de novo’

O governador Ronaldo Caiado (DEM) declarou que está preocupado com as aglomerações, principalmente nos terminais do transporte coletivo, e ressaltou que reavalia endurecer as medidas de isolamento social. Em entrevista à TV Anhanguera, nesta sexta-feira (24/4), ele disse que pode voltar a ‘fechar tudo de novo’.

No último decreto estadual, o governo permitiu a abertura de algumas atividades comerciais, desde que respeitadas uma série de medidas para evitar aglomeração de pessoas e a consequente propagação do coronavírus. O novo decreto também dá autonomia aos Municípios goianos, que poderão sob sua responsabilidade sanitária, impor restrições adicionais ou flexibilizar as existentes para a abertura de atividades econômicas, sociais ou particulares.

Quanto a isso, Caiado relatou que muitas cidades permitiram uma flexibilização muito grande das atividades, o que é preocupante. Ainda de acordo com ele, o isolamento no estado caiu para menos de 50%.

Caiado pede compreensão de todos e diz que vai avaliar fechamento do comércio com ‘todos os poderes’

Durante a entrevista, Caiado pediu a compreensão de todos e ainda alertou que a doença não é brincadeira. “Nós podemos jogar por terra um trabalho de 40 dias. O que estamos assistindo agora é um prefeito disputando com o outro quem libera mais [atividades comerciais]”, salientou.

Caiado pediu que a liberação seja calibrada: “O Estado não suporta e as estruturas municipais também não suportam. Poucos municípios em Goiás têm estrutura de UTIs, com médicos que possam fazer a entubação de um paciente. Esse é o alerta que eu quero deixara todos.”

Diante da atual situação, o governador disse que pensa seriamente em fechar todo o comércio novamente. “Vou solicitar reunião com todos os poderes e avaliar”, concluiu.

Novo decreto estadual

A flexibilização liberou alguns comércios como atividades comerciais e de prestação de serviço mediante entrega e drive-thru; atividades de lava a jatos e lavanderias; salões de beleza e barbearias; e empresas de vistoria veicular. Continua proibida qualquer atividade que resulte em aglomeração de pessoas.