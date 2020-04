Começa vacinação contra meningite para adolescentes, em Goiás

Já está disponível em Goiás a vacinação contra meningite para adolescentes de 11 e 12 anos. A Secretaria de Saúde Estadual (SES-GO), começou a distribuir as 18 mil doses da vacina meningocócica conjugada quadrivalente ACWY, recebidas do Ministério da Saúde, para todas as 18 regionais. O comunicado foi feito nesta sexta-feira (24/4), dia em que é celebrado o Dia Mundial da Meningite.

De acordo com informações da pasta, esse grupo etário deve receber a dose da vacina pois, uma vez infectados, podem desenvolver a doença ou ser portadores assintomáticos, podendo transmitir a meningite para outras pessoas. Um levantamento mostra que entre 2015 e 2019 mais de 50% dos casos de doença meningocócica ocorreram em adolescentes maiores de 15 anos de idade.

A vacina protege contra a doença meningocócica e suas manifestações, como a meningite, artrite séptica, pneumonia e infecções generalizadas. O objetivo é imunizar 218.660 adolescentes e a meta de cobertura vacinal a ser alcançada é de 80%. Para vacinar, deve-se apresentar a Caderneta de Vacinação.

Além dos adolescentes, vacinação contra meningite é disponibilizada para pessoas com condição específica

Ainda de acordo com comunicado da SES-GO, além dos adolescentes, nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) a vacina contra meningite passa a ser disponibilizada para pessoas que vivem com condição clínica específica, a Hemoglobinúria Paroxística Noturna, que é associada a maior risco para o desenvolvimento da doença meningocócica.

Outras vacinas que previnem a meningite

A meningite pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns destes, existem medidas de prevenção primária, como as vacinas, por exemplo, que estão disponíveis para prevenção das principais causas de meningite bacteriana. Além da vacina meningocócica conjugada quadrivalente ACWY, outras vacinas estão disponíveis no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização, como:

Vacina meningocócica conjugada sorogrupo C: protege contra a Doença Meningocócica causada pelo sorogrupo C;

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite.

Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenza e sorotipo b, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.

BCG: protege contra as formas graves da tuberculose.

O que é a meningite

A doença é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por vírus ou por bactéria, que é mais grave. O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de cinco anos, principalmente até um ano, no entanto pode acontecer em qualquer idade. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. A principal forma de prevenir a meningite é por meio da vacinação.