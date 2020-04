Dois hospitais de campanha do interior de Goiás serão entregues nos próximos dias

Com o avanço da transmissão do novo coronavírus, causador da covid-19, no estado de Goiás, o governo tem investido em estruturas hospitalares que possam atender à demanda de pacientes infectados, de modo a interná-los e recuperá-los. Nos próximos dias, dois hospitais de campanha (HCamp) do interior devem ser entregues: um em Rio Verde e um em Águas Lindas de Goiás. Este primeiro já deve começar a funcionar neste sábado (25/4), já o outro terá pronta apenas sua estrutura física, passando a receber pacientes em maio.

O HCamp de Rio Verde, que começa a funcionar no sábado, conta com 100 leitos. Porém, a unidade não dispõe de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e nem de ventiladores mecânicos. De acordo com o secretário de Saúde de Rio Verde, Eduardo Ribeiro, o HCamp de Rio Verde será um hospital de passagem, “com quartos com suporte de oxigênio, aparelhos de urgência e emergência, para caso de necessidade, como problema cardíaco”.

Ribeiro explica que a unidade servirá para acompanhamento de pacientes por, no máximo, 48 horas Depois desse prazo, o paciente receberá alta para ficar em casa ou será transferido para o Hospital Municipal.

A unidade, considerada de média complexidade, contará com entre 90 e 100 funcionários, incluindo equipes médicas, clínica e pessoal da limpeza.

Unidade de Águas Lindas de Goiás está entre hospitais de campanha que serão entregues

O HCamp do município de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi a primeira unidade construída pelo governo federal. A previsão de entrega da estrutura do hospital é para a próxima segunda-feira (27/4). Entretanto, ele só deve começar a funcionar e aatender pacientes na segunda semana do mês de maio.

O hospital já está mobiliado com mesas, cadeiras e camas, mas ainda não tem o equipamento necessários para os leitos, 200 ao todo. Apesar da entrega do HCamp de Águas Lindas já ter sido confirmada, ela ainda não foi formalizada pelo Ministério da Saúde.

Depois que isso ocorrer, ainda será preciso, no mínimo, mais uma semana para a contratação de uma Organização Social (OS) para sua gestão.